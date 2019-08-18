شكرا لقرائتكم خبر عن «عباس»: يجب توفير زىّ موحد للسائقين للحفاظ على المظهر الحضاري للمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام، صباح اليوم، اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، بتفقد مشروع مرفق النقل الداخلى بمدينة شبين الكوم، للتأكد من انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه السكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة، وبحضور اللواء صابر الزيات، مدير مشروع مرفق النقل الداخلي بالمحافظة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، ورئيس حى شرق شبين الكوم.

كما تم إمداد المرفق بعدد 16 سيارة حديثة مينى باص حمولة 29 راكبا، بتكلفة 10 ملايين جنيه، كي يتم تدعيم خطوط السير المختلفة بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى ضرورة استمرار إجراء عملية الصيانة الدورية لجميع السيارات للحفاظ عليها.

كما وجّه المحافظ، مدير مشروع مرفق النقل الداخلى، بضرورة الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطاقات المتاحة، لرفع كفاءة المرفق وتعظيم سبل الاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق أعلي ربح بما يعود بالنفع على المشروع، مشددا على اتباع مبدأ الثواب والعقاب والالتزام بتنفيذ اللوائح والقوانين على الجميع دون استثناءات، مشيرًا إلى ضرورة توفير زي موحد للسائقين والمحصلين حفاظًا على المظهر الحضارى للمحافظة.