شكرا لقرائتكم خبر عن كلمة وزير التعليم العالي في احتفالية عيد العلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمته في الاحتفال بعيد العلم، بقاعة المنارة للمؤتمرات الدولية، اليوم الأحد: «نحتفل اليوم بعيد العلم الذي يأتي تأكيدًا على اهتمام الدولة وقيادتها السياسية بالعلم والعلماء وما تحمله لهم من المكانة والتقدير، وتنطلق فعاليات هذا العام في أعقاب سلسلة من الأحداث التعليمية والعلمية الكبرى، نظمتها الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبار عام 2019 عامًا للتعليم، وتنفيذًا لاستراتيجية الوزارة».

وأعرب «عبدالغفار»، للرئيس السيسي، بالنيابة عن مجتمع التعليم والعلوم والتكنولوجيا في مصر، عن جزيل الشكر والعرفان والامتنان لكل ما تحقق ويتحقق لمصر وشعبها، بكم ومعكم وتحت قيادتكم، من نجاحات غير مسبوقة وما قطعناه من خطوات واسعة على طريق التطوير والتحديث في مسيرة تنموية كبرى.

وأضاف أن الاحتفال بعيد العلم اليوم يأتي بعد أن تمكنا خلال الأيام القليلة الماضية من السير بخطوات واسعة في أكثر من 27 مشروعًا قوميًا في التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030، من خلال تعظيم فرص توفر خدمات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لأكبر عدد ممكن من الدارسين مع الوصول بجودة مكونات المنظومة إلى مستوى يضاهي نظيره في دول العالم المتقدم، بما يحقق تنافسية أعلى لمخرجات المنظومة سواء مستوى الخريجين والباحثين أو الأفكار والتطبيقات والمشروعات البحثية التي تخدم احتياجات سوق العمل والتنمية الوطنية.

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وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزارة أعدت مؤخرًا دراسة عن احتياجات سوق العمل من خلال الاستراتيجية القومية والدولية لوظائف المستقبل، التي تأخذ في الاعتبار تعظيم الاستفادة من ثروة مصر من شبابها المميز.

وقدم الوزير عرضًا موجزًا لأهم ما شهدته منظومة التعليم من تطورات كمية ونوعية وبعض ما تحقق فيها من نجاحات عكستها المؤشرات الإقليمية والدولية الفاعلة في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالجامعات والمعاهد الحكومية، قال «عبدالغفار» إن موازنتها العام الجاري بلغت نحو 34.5 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 7 مليارات جنيه عن العام الماضي، وُزِّعت على 27 جامعة حكومية و45 معهدًا، حيث يقوم على العملية التعليمية والبحثية والتدريبية بهذه المنظومة نحو 122 ألف عضو هيئة تدريس وهيئة بحوث وعضو هيئة معاونة تتوجه بخدمتها لنحو 3 ملايين طالب يدخل منهم سوق العمل والإنتاج سنويًا متوسط 600 ألف خريج في جميع التخصصات.

وتابع أن الجامعات والمعاهد الحكومية تضم أيضًا نحو 220 ألف طالب مقيد بالدراسات العليا ونحو 1200 مبعوث في مجالات تمثل أولوية للدولة المصرية، كالطاقة والمياه والنانو تكنولوجي والبيوتكنولوجي وبعض تخصصات العلوم الطبية بمختلف دول العالم، وتستضيف الجامعات من قطاع الوافدين أكثر من 60 ألف طالب من مختلف الجنسيات.

وأوضح أنه من خلال تحقيق محور الإتاحة، تمت إضافة 3 جامعات جديدة، وهي الوادي الجديد ومطروح والأقصر، وفي الطريق جامعة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى زيادة عدد كليات الجامعات الحكومية بتخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل والتوسع في إنشاء برامج كالساعات المعتمدة الجديدة، التي تسهم عائداتها في تعظيم موارد الجامعات والإنفاق على عمليات التطوير والتحديث.