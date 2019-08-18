شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي في عيد العلم: «كل التحية لعلماء مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحية لعلماء مصر وذلك خلال الاحتفالية بعيد العلم الذي يشهد الاحتفال به في مركز المنارة.

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وقال السيسي خلال كلمته: «كل التحية لعلماء مصر الذين يستحقون كل التقدير لعملهم الجاد في خدمة الوطن والنهوض به».

حضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وفي بداية مراسم الاحتفال التقطت صورة تذكارية تضم الرئيس السيسي والدكتور خالد عبدالغفار وأوائل الامتحان المعرفي.

وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي تحت عنوان (بالعلم نستطيع) ويطرح المبادرات والمشروعات والبرامج التي تهدف لخلق بيئة مشجعة للعلوم والابتكار ودعم النوابغ وبدء تطبيق مخرجات البحث العلمي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه والزراعة وتعميق التصنيع المحلي.