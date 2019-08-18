شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المعسكر الدولي المصري - الصيني بـ«آداب الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات «المعسكر الدولى المصرى الصينى الأول»، الذي ينظمه قسم اللغة الصينية بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة شنجهاى الصينية، وتستمر فاعلياته حتى 27 أغسطس الجارى، في رحاب كلية التربية الرياضية بنين في أبو قير.

قال الدكتورة غادة موسى، عميد كلية الآداب، إن المعسكر يأتى في إطار اهتمام الجامعة بالتبادل الثقافى والخبرات التعليمية مع الشعوب والحضارات المختلفة، تحت رعاية الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

تتضمن فعاليات المعسكر جولات سياحية لتعريف الطلاب الصينيين لمعالم الإسكندرية الأثرية، بالإضافة إلى زيارة للقاهرة لتعريفهم بمعالمها الأثرية، ويشارك فيها 20 طالبا وطالبة من جامعتى الإسكندرية والقاهرة، ومثلهم من جامعة شنجهاى الصينية.