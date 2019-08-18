شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «التزويغ».. إحالة 15 طبيبًا وموظفًا بمستشفى صدر كفر الشيخ للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، السبت، 15 طبيباً وموظفاً بمستشفى الصدر بكفرالشيخ للتحقيق، لانصرافهم عن العمل دون إذن أو سند قانونى«.

Advertisements

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتحقيق في مخالفات مستشفى الصدر بكفرالشيخ، لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين، وذلك بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وذلك بالتفتيش على اعمال شؤون العاملين بمستشفى الصدر بكفرالشيخ، والذى تضمن: أن المستشفى تمسك السجلات ( سجل أطباء بشرى، سجل صيادلة، سجل إداريين، سجل تمريض) بالمخالفة لقرار المحافظ رقم 81 لسنة 2004، بالبند أولا (د/1)، عدم قيام المختصين باعتماد اليومية من مدير المستشفى، عدم قيام المختصين بالإشراف على سجلات الحضور والانصراف بالتأشير بما يثبت الترخيص للعامل بالأجازة الحاصل عليها بتحديد نوعها ومدتها وتاريخ بدايتها ونهايتها، عدم وجود سجل للتأخيرات، مسؤول البوابة لا يمسك سجل يدون فيه الخروج بإذن أو بدون اذن للعاملين بالوحدة ويتم اخطار مسؤول الشؤون المالية والادارية لاتخاذ اللازم، القائم بالمأمورية لا يتقدم بأي تقرير فور عودته منها، عدم امساك شؤون العاملين سجل خاص بالتصاريح لحساب مدتها وخصمها من رصيد أجازاته، التأخيرات غير محددة المدة ويتم فتح السجلات طوال اليوم، بالمخالفة لقرار المحافظ رقم 81 لسنة 2004 بالبند (ثالثاً/ 4).

كلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الصحة بالتحقيق في هذه الأخطاء وتعميم التعليمات على الإدارات والوحدات التابعة لعدم تكرارها في أي من الوحدات التابعة له، مقدماً الشكر لمدير عام التنظيم والإدارة ولإدارة التفتيش على مجهوداتهم المتميزة في تحقيق الانضباط في العمل وتقييم أداء العاملين .