محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ: عاد وزير الموارد المائية والري، رئيس بعثة الحج الرسمية، اليوم السبت إلى القاهرة بعد أداء مناسك الحج. وقام وزير الري خلال أيام الحج بتفقد الحجاج المصريين وأماكن إقامتهم والاطمئنان عليهم وعلي توفر كافة الخدمات لهم ومتابعة غرفة العمليات التي تتابع بعثات الحج المصرية بالأراضي المقدسة والذي وصل عددهم إلي حوالي 80 ألف حاج. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بعثة الحج يعود إلى القاهرة بعد أداء المناسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.