نشرة الحوادث المسائية.. تحصيل 2 مليار جنيه في قضايا التهرب الضريبي وحبس أحمد الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

شهد الشارع المصري، على مدار اليوم السبت، العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم؛ بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

٤ سبتمبر.. الحكم في دعوى إلغاء نظام التعليم بـ "التابلت"

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الطعن المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، بصفته ولي أمر نجلته سما عمرو الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي، لجلسة 4 سبتمبر؛ للحكم.

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الإعلامية إيمان الحصري تتهم خادمتها بالسرقة

تقدمت الإعلامية إيمان الحصري ببلاغ إلى الشرطة باكتشافها سرقة مبلغ مالي من مسكنها بمدينة السادس من أكتوبر.

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حبس أحمد الفيشاوي شهرًا لامتناعه دفع نفقة نجلته لينا

قضت محكمة أسرة الخليفة، بحبس الفنان أحمد الفيشاوي، شهر؛ لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته "لينا" من طليقته "هند الحناوي".

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تأجيل محاكمة 44 متهمًا بقضية "ولاية سيناء" لـ 14 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية ولاية سيناء"، لجلسة 14 سبتمبر.

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مصرع 3 عناصر إجرامية في "السحر والجمال"

كشف قطاع الأمن العام، عن مصرع 3 من العناصر الإجرامية الخطرة من مروجي المواد المخدرة في أثناء تبادل لإطلاق النيران مع القوات وإصابة سيدة نُقلت للمستشفى تحت تحفظ الشرطة ، وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من مخدر الهيروين.

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الداخلية تضبط 20 كيلو هيروين خلال 14 يوم بالمحافظات

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حملات أمنية عدة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وروجي المخدرات بكافة مديريات الأمن.

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2 مليار جنيه حصيلة قضايا التهرب الضريبي خلال أسبوعين

نجحت شرطة التهرب الضريبي في ضبط (1783) قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها (287) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (466) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (13) قضايا في مجال الجمارك، (444) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، (170) حالة تحر مدين ولجان فحص، كما تم تنفيذ (395) حكمًا قضائيًا بلغ حجم التعاملات بـ2 مليار جنيه.

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"الجنايات" تُبرأ 3 أشخاص في قضية "التراس أهلاوي"

قضت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، ببراءة 3 أشخاص في القضية المعروفة إعلاميا بـ "ألتراس أهلاوي".

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إخماد حريق في محل تجاري بشارع قصر العيني

تمكن رجال الحماية المدينة بالقاهرة، من السيطرة على الحريق داخل أحد المحلات بشارع قصر العيني ومنع امتداد الحريق للمحلات المجاورة، دون وقوع إصابات.

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إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة العاجلة لاتهامهم بالإتجار بالأطفال عبر "فيس بوك"

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة تشكيل عصابي من أربعة أفراد ممرض، وثلاثة آخرين، لاتهامهم بالإتجار بالأطفال عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

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إصابة 8 في مشاجرة بين عائلتين بالشرابية

سيطر رجال مباحث قسم شرطة الشرابية على مشاجرة نشبت بين عائلتين نتج عنها إصابة 8 أشخاص، نتيجة للتراشق بالحجارة والزجاجات والتعدي بالضرب، بسبب خلافات الجيرة.

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الداخلية تضبط 20 تشكيلاً عصابياً بالمحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حملات أمنية عدة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية بكافة مديريات الأمن.

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