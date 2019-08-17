شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح من رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعد تعيينه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إنه لم يتسلم مهام منصبه الجديد حتى الآن، ولن يتكلم عن أي شيء، إلا بعد اطلاعه على الملفات بما يكفي.
وتابع «زكي»، خلال مداخلة هاتفية، مساء السبت، أن مشروع محور قناة السويس سيكون له عائد كبير على الشعب المصري، معقبًا: «ادعوا لنا بالتوفيق».
كانت هذه تفاصيل خبر أول تصريح من رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعد تعيينه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.