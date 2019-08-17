شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح من رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعد تعيينه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إنه لم يتسلم مهام منصبه الجديد حتى الآن، ولن يتكلم عن أي شيء، إلا بعد اطلاعه على الملفات بما يكفي.

وتابع «زكي»، خلال مداخلة هاتفية، مساء السبت، أن مشروع محور قناة السويس سيكون له عائد كبير على الشعب المصري، معقبًا: «ادعوا لنا بالتوفيق».