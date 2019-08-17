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البابا تواضروس يتمم سيامة 24 راهبة بدير في حارة الروم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي

زار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، دير الأمير تادرس بحارة الروم بالقاهرة القديمة، حيث صلى القداس الإلهي وتمم رهبنة 24 راهبة جديدة لينضممن إلى مجمع راهبات الدير.

شارك في طقس الرهبنة، الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري.

كما شارك في الصلوات رئيسات الأديرة القبطية وبعض الآباء الكهنة و الشمامسة.

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