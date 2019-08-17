شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل نظر «رسوم البيلت» بعد تنحي رئيس «الإدارية العليا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا نظر إلغاء فرض الرسوم على واردات البيلت إلى جلسة 24 أغسطس لسماع المرافعات.

جاء قرار التأجيل عقب تنحي كل من المستشار سعيد القصير، رئيس الدائرة الأولى، والمستشار أكرم شوقي، عضو الدائرة، عن نظر القضية. من المنتظر استكمال أعضاء الدائرة إلى 9 أعضاء برئيس الدائرة، في الجلسة المقبلة، وبدء سماع المرافعات من أطراف الدعوى.

كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 346 الخاص بفرض رسوم حماية على واردات البيلت بنسبة 15%. وقامت المصانع المتكاملة ووزارة التجارة والصناعة برفع دعوى بطلان أمام المحكمة الإدارية العليا للطعن على قرار محكمة القضاء الإداري.