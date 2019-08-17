حبس أحمد الفيشاوي شهرًا لامتناعه دفع نفقة نجلته لينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
قضت محكمة أسرة الخليفة، اليوم السبت، بحبس الفنان أحمد الفيشاوي، شهر؛ لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته "لينا" من طليقته "هند الحناوي".
وأقام شعبان سعيد المحامي وكيلًا عن هند الحناوي، الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 أسرة الخليفة، بمتجمد نفقة ضد طليقها الفنان أحمد الفيشاوي.
وقال "سعيد" في دعواه إن الفيشاوي امتنع عن سداد النفقة المقررة لصالح ابنته "لينا" والمقدرة بـ 234 ألفا و600 جنيه، والصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ.
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