مصر | لتفريغها.. إرسال "كاميرات المراقبة" بواقعة ذبح نجار لشقيقه بالموسكي لـ"الوطنية للإعلام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتفريغها.. إرسال "كاميرات المراقبة" بواقعة ذبح نجار لشقيقه بالموسكي لـ"الوطنية للإعلام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة في واقعة قيام نجار بذبح شقيقه في منطقة الموسكي، وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للإعلام لتفريغها، وإعداد تقرير مفصل حولها.
كما أمرت النيابة فى وقت سابق بتشريح جثة المجني عليه إرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف على ملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وكشفت تحقيقات النيابة بتلقي قسم شرطة باب الشعرية بلاغًا من الأهالي يفيدون فيه بذبح نجار شقيقه ومحاولته الانتحار.
وأضافت التحقيقات أن المتهم قرر التخلص من حياته بقطع أصابعه وطعن نفسه في الرقبة، ولكن الأهالي تمكنوا من إنقاذه ونقله إلى مستشفى سيد جلال.
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.