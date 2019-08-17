مصر | لتفريغها.. إرسال "كاميرات المراقبة" بواقعة ذبح نجار لشقيقه بالموسكي لـ"الوطنية للإعلام"

كما أمرت النيابة فى وقت سابق بتشريح جثة المجني عليه إرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف على ملابساتها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكشفت تحقيقات النيابة بتلقي قسم شرطة باب الشعرية بلاغًا من الأهالي يفيدون فيه بذبح نجار شقيقه ومحاولته الانتحار.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قرر التخلص من حياته بقطع أصابعه وطعن نفسه في الرقبة، ولكن الأهالي تمكنوا من إنقاذه ونقله إلى مستشفى سيد جلال.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

