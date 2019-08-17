مصر | "مشاجرة دموية" بين 7 عاطلين بسبب خلافات الجيرة في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مشاجرة دموية" بين 7 عاطلين بسبب خلافات الجيرة في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثاني السلام، بشأن نشوب مشاجرة بمنطقة مساكن المحمودية دائرة القسم.

وانتقلت على الفور قوة من مباحث القسم وتمكنت من السيطرة على الموقف وتحديد وضبط طرفي المشاجرة وهم:

طرف أول: (3 عاطلين – مقيمين بدائرة القسم) بحوزتهم ( فرد خرطوش عيار 12مم وطلقة خرطوش من ذات العيار، عدد 2 قطعة سلاح أبيض"مطواة - سكين").

طرف ثان: (4 عاطلين – مقيمين بدائرة القسم، عدا أحدهم مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وبحوزتهم ( فرد خرطوش عيار 12مم، عدد 2 قطعة سلاح أبيض"مطواة - سكين").

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين أحد أفراد الطرف الأول وأحد أفراد الطرف الثاني بسبب خلافات سابقة حول الجيرة، تطورت إلى مشاجرة استعان خلالها كل منهما بأنصاره، وتعدوا على بعضهم البعض بالضرب (دون إصابات) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد استخدامها في المشاجرة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.