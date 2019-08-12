شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يواصل تلقى شكاوى التحرش بثانى أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المجلس القومى للمرأة، اليوم الإثنين، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، تلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع، وذلك خلال الاحتفال بعيد الاضحى المبارك، عبر الخط الساخن رقم 15115.

يأتى ذلك سعيا من المجلس القومى للمرأة لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، حيث يتلقى مكتب الشكاوى على مدار اليوم شكاوى النساء والفتيات، وتقديم المساعدة القانونية للشاكيات حالة طلبهن، وذلك طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، إلى أن المجلس يعمل على تقديم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حالة الاتجاه إلى رفع دعاوى قضائية، مؤكدة تعاون المجلس المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.