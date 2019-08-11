أخبار مصر | فيديو يثير ضجة على "فيس بوك".. فتاة ترقص أثناء صلاة العيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو يثير ضجة على "فيس بوك".. فتاة ترقص أثناء صلاة العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية انتشار مقطع فيديو لفتاة ترقص على مهرجان شعبي أثناء تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك.

حيث صورت الفتاة نفسها وهي ترقص في أثناء صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم، وكان المصلون خلفها يؤدون صلاتهم، بينما هى تردد كلمات أغنية مهرجان شعبى، لحمو بيكا.

في نفس السياق، أكدت دار الإفتاء أن صلاة الرجال بجوار النساء فى مصلى العيد فى صف واحد من دون فاصل أو حاجز تعدٍ صريح على قواعد الشرع الشريف، مشددة على ضرورة المحافظة على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء فى الأماكن العامة.

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وأضافت الإفتاء أنه يستحب خروج الناس جميعًا رجالًا ونساءً لصلاة العيد لما فيه من الاجتماع على الخير وإظهار الفرح والسرور، كما جاء فى الحديث عَنْ أم عطية رضى الله عنها أَنها سمعت النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "يَخْرُجُ العَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الخُدُورِ، أَوِ العَوَاتِقُ ذَوَاتُ الخُدُورِ، وَالحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الخَيْرَ، وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى" متفق عليه.