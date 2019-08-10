بالفيديو| أمطار رعدية على مكة.. والسعودية توجه نصائح للحجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

هطلت أمطار رعدية غزيرة على المشاعر المقدسة، اليوم السبت، حيث شملت منى وعرفات ومزدلفة، بينما كان حجاج بيت الله الحرام يؤدون ركن الحج الأعظم.

وسقطت الأمطار، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز"، قبل ساعات من نفرة الحجيج إلى مزدلفة التي تبدأ مع غروب شمس اليوم.

وتوقعت هيئة الأرصاد السعودية أن تكون السماء، اليوم، غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات.

من جانيه، دعا الدفاع المدني السعودي- الحجاج لأخذ الحيطة والحذر مع هطول الأمطار على جبل عرفات، وتجنب الأماكن المنخفضة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي.

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واحتشد أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات، يوم السبت، لأداء ركن الحج الأعظم.

ونشرت المملكة العربية السعودية أعدادا كبيرة من العناصر الأمنية في المرافق كافة، كما تطوف الطائرات المروحية في سماء عرفات لمراقبة تحركات الحجاج والحرص على أمنهم وسلامتهم.

واستمع ضيوف الرحمن إلى خطبة يوم عرفة في مسجد نمرة، الواقع في غرب مشعر عرفات، ثم أدوا صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، قبل "النفرة" بعد مغيب الشمس إلى مزدلفة.

وسيبيت الحجاج في مزدلفة، حيث سيجمعون الجمرات، التي سيلقونها يوم العيد وخلال أيام التشريق الثلاثة.