شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الشركات تشيد بتعامل «مصر للطيران» مع وقف رحلات الخطوط البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد نادر عياد، رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة الشركات السياحية، بدور الشركة الوطنية مصر للطيران والشركة القابضة برئاسة الطيار أحمد عادل، فى التعامل مع القرار المفاجئ للخطوط البريطانية بوقف تسيير رحلاتها للقاهرة لمدة أسبوع.

Advertisements

وقال إن مصر للطيران أعلنت عن زيادة الطاقة الاستيعابية لطائراتها المتجهة الى لندن خلال هذا الأسبوع، مع ضم الطائرة الجديدة «دريم لاينر» إلى الرحلات لاحتواء الآثار السلبية للقرار وتأكيدا على عدم وجود أى مخاوف أمنية فى المطارات المصرية أو الرحلات بين البلدين.

وأعرب عياد عن تقديره للفريق يونس المصرى وزير الطيران الذى أبلغ السفير البريطانى رفض مصر للأسلوب الذى أعلنت به الخطوط البريطانية عن قراراتها دون توضيح الأسباب وهو ما يؤثر دون وجه حق على سمعة المطارات، والحركة السياحية الوافدة، وهو ما دعا السفير للتعبير عن اعتزاز بلاده بالعلاقات مع مصر وأن الخارجية البريطانية لم تصدر أى قرار بشأن تحركات المواطنين إلى القاهرة.

وأعلن استقبال مطار الغردقة لـ 8 رحلات شارتر من ٤ نقاط مختلفة من إنجلترا منذ صدور القرار، مشيرا إلى أن سياسة مصر للطيران فى التعامل مع الموقف منح العملاء من مختلف الجنسيات الثقة فى الشركة الوطنية، كما منحها الأولوية كوسيلة انتقال من وإلى مصر. وأوضح عياد أن موقف العالم من الأمن فى مصر لم يعد محل شك أو جدل خاصة بعدما شاهد العالم كله روعة التنظيم المصرى لبطولة كأس الأمم الإفريقية والتى اختتمت فعالياتها بنجاح كبير كان مثار الإعجاب الدولى وهو ما يعزز الدفع بعدم منطقية القرار البريطانى ويحق لمصر أن تعترض عليه وتدينه واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمواجهته.