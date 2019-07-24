شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون ضرائب عن السيارات المستوردة عبر جمارك بورسعيد خلال يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفرجت إدارة سيارات الركوب في الإدارة العامة للسيارت بجمارك بورسعيد خلال شهر يونيو المنصرم عن 245 سيارة «ملاكي» موديلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النهائي، و13 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة اجمالية 264 مليون و699 ألف و678 جنيه.

Advertisements

أنهت الإدارة الاجراءات الجمركية بنظام الترانزيت على مشمول 75 بيان جمركي لنفس الفترة، وبلغت الضرائب الجمركية والرسوم المحصلة عن هذه السيارات 8 مليون و348 ألف و952 جنيه، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 35 مليون و109 ألف 690 جنيه بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 43 مليون و458 ألف 642 جنيه.

وبلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال يونيو حوالي 1021 بيان جمركي بقيمة إجمالية 191 مليون و186 ألف و681 جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم المحصلة عنها 14 مليون و485 ألف و626 جنيه، وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 29 مليون 775 ألف و465 جنيه بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 44 مليون و261 ألف 91 جنيه.

وبلغ خلال يونيو عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 156 بيان جمركي وارد نهائي معدات «حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية – سيارات نقل»بقيمة إجمالية 56 مليون و248 ألف و459 جنيه.