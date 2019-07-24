شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور سفراء عرب وأجانب .. انطلاق يوم الوافدين الأول بجامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس عن سعادته للاحتفال بيوم الوافدين الأول بالجامعة والذى يتواكب مع الذكرى ٦٧ لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ والتى قادت مصر إلى التحرر وبداية النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال افتتاح احتفالية يوم الوافدين الأول لطلاب مرحلة البكالوريوس والليسانس بقاعة الاحتفالات الكبرى ضمن مبادرة «ادرس في مصر» التي أطلقها وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار بهدف جذب الوافدين للدراسة في مصر، وبمشاركه جميع الطلاب الوافدين بالجامعة والممثلين لأكثر من دول إفريقية وعربية وآسيوية.

وقام رئيس الجامعة بتقديم نبذة قصيرة عن الجامعة التي أصبحت واحدة من أهم الجامعات المصرية، مؤكدا أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا للابتكار في التعليم والتعلم ورياده الأعمال والتأثير المجتمعى للبحث ونقل المعرفة والتكنولوجيا من أرض الواقع إلى الطلاب.

وأكد رحمى أن الجامعة تعمل على تنمية عقول الطلاب لتطوير فكرهم ومهاراتهم وسلوكياتهم للوصول إلى التنمية المستدامة واللحاق بالثورة الصناعية الرابعة القائمة على الابتكار الرقمى من خلال التحول الرقمى لمؤسسات الجامعة وتبنى تعليم وتعلم تفاعلى إلى جانب الاهتمام بالنواحى العملية والتطبيقية وتوظيف البحث العلمى لخدمة إنتاج وتطوير المشروعات.

وأشار رئيس الجامعة إلى الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة والمشاركة في الحفاظ على البيئة بجانب الاستفادة من خبرات الجامعة في وزيادة التمويل الذاتى للوصول إلى تصنيف رقمى معتمد. وحصلت الجامعة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ بجانب حصول ٧ من كلياتها على الاعتماد من الهيئة القومية للاعتماد والجودة واحتلت الجامعة المركز ما بين ٦٠٠- ٨٠٠ جامعه عالميين والأولى على مستوى جمهورية مصر العربية.

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واختتم رئيس الجامعة كلمته بالتأكيد على أهمية التدويل كحجر الزاوية للجامعة من خلال تطوير المهارات الطلابية وتأهيلهم للحصول على فرص عمل خارجية كرواد أعمال.

وقدمت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين خلال كلمتها الشكر لجامعة قناة السويس على فكرة هذا اليوم وتنظيمه المتميز بحضور السفراء والمستشارين الثقافيين للطلاب الوافدين وممثلى الأجهزة الوطنية بالدولة منها القوات المسلحة التي تدعم منظومه الطالب الوافد. وأكدت كمال أن منظومة الطلاب الوافدين تأتى من أول اهتمامات رئاسة الجمهورية من خلال مبادرة ادرس في مصر التي أطلقتها وزارة التعليم العالى بهدف جذب الوافدين للدراسة في مصر ورفع الوعى بأهمية الطالب الواحد وتفعيل آليات جذب الوافدين، تطوير سياسات الجذب من خلال إنشاء وحدة لرعاية الطالب الوافد في جميع الجامعات لاستقبال الطلاب من ٨٤ دولة ترغب في الدراسة بمصر وتيسير إجراءات التسجيل والتوزيع على مختلف الجامعات المصرية.

وعرضت رئيس الإداره المركزية لشؤون الطلاب الوافدين الخدمات المقدمة للطلاب وتطويرها حيث تم تطوير مقر الطلاب الوافدين وتوفير وحدة مصرفية لقبول ومنح الطلاب جميع التعاملات البنكية، وكذلك فتح فرع للجوازات داخل الإدارة لتيسير الإجراءات الخاصة بالجوازات والهجرة، كما تم توفير شركة سياحة لزيادة الأنشطة السياحية ومساعدة الطلاب والرد على استفساراتهم. وأوضح الدكتور محمد على عبدالهادى منسق الوافدين لمرحلة البكالوريوس بالجامعة، أن الهدف من الاحتفالية هو تكريم الطلاب الوافدين المتميزين في الأنشطة وتفعيل آلية لجذب الوافدين والإعلان عن الخدمات والبرامج المميزة التي تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين، كما قام الدكتور محمد عبدالهادى والدكتورة ناريمان أحمد حسانين بتقديم درع للدكتور طارق رحمى رئيس الجامعة وذلك تقديرا على المجهودات الكبيرة التي يقوم بها لدعم وتشجيع الطلاب الوافدين بالجامعة.

وشمل برنامج الحفل عرض مجموعة من الفيديوهات عن جامعة قناة السويس وكلياتها وفيديو آخر تحت عنوان «يوم في حياة وافد بجامعة قناه السويس»، كما تضمن الحفل عرض اسكتش للوافدين عرض فيه كل وافد نبذة عن الدولة التي يمثلها وكذلك عرض لفيديو عن أهم أنشطة الوافدين داخل الجامعة.

وأقيم على هامش الاحتفالية معرض تعريفى يضم جميع كليات ومعاهد الجامعة حيث تقوم كل كلية بعرض أقسامها وبرامجها

واختتم الحفل بفقرات فنية والعزف الموسيقى لفريق «أوركسترا الحلم» بجانب فقرة للفنون الشعبية حازت على إعجاب الحضور

وقدّم الطلبة الوافدون اسكتش عبروا من خلاله عن أنفسهم وهويتهم، وذلك بحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية.