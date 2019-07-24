شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن قوافل المواطنة.. خدمات متنوعة للمواطنين في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت لجنة المواطنة بمحافظة المنيا، الثلاثاء، أعمالها بقرية بني أحمد الشرقية، التابعة للوحدة المحلية لمجلس مدينة المنيا، إذ نظمت اللجنة عددًا من فعاليات برنامج الأنشطة التوعوية والتثقيفية، التي تشمل 44 قرية على مستوى مراكز المحافظة التسع.

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شملت أعمال المبادرة مهرجانا رياضيا تحت شعار المواطنة وقبول الآخر، ودورات أعمال ومهارات حياتية، وعدد من الأنشطة الفنية والرياضية وندوات توعوية، وكذلك فقرات ثقافية لبيت ثقافة المنيا، ضمت اكتشاف المواهب لدي الطلائع- تعليم الرسم على الوجه والورق.

كما تم تنفيذ قوافل بيطرية، ومنافذ لبيع السلع من قبل مديرية التموين بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم، بالإضافة إلى تسليم مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية والأولي بالرعاية، والتسديد عن الغارمات وتوزيع عدد من البطاطين، بالإضافة إلى فتح 16 فصلا لمحو الأمية، وعقد المجلس القومي للمرأة ندوة لمناقشة عدد من الموضوعات مثل زواج القاصرات وختان الإناث، كذلك التعريف بالخدمات التي يقدمها المجلس، وتم استخراج 80 بطاقة رقم قومي للسيدات المعيلات والفقيرات بالمجان من خلال المجلس القومي للمرأة.

كان اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، قد أعلن أن المحافظة أنهت أعمال لجنة المواطنة بـ34 قرية على مستوى مراكز المحافظة التسع، من إجمالي 44 قرية تم استهدافها بمجموعة من فعاليات برنامج الأنشطة التوعوية والتثقيفية، الذي تم إطلاقه بعدد من القرى الأكثر احتياجًا موزعة على مراكز المحافظة التسع والذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس القادم.