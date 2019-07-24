شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم كفر الشيخ» يستعد لتطبيق المرحلة الثانية للمسح الطبي بالمرحلة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن استعداد مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لتطبيق المرحلة الثانية من الحملة القومية للمسح الطبي في العام الدراسي الجديد لطلاب المرحلة الإعدادية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة».

وشهد احتفال وزارة الصحة والسكان، بنجاح مبادرة 100 مليون صحة لمسح طلاب المدارس الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية للعام الماضي بنسبة تعدت 84% من المستهدف، تكريم الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وتقديم الشكر لها لاهتمامها بالحملة.