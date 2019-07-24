شكرا لقرائتكم خبر عن «صنايعية مصر» تنتهي من تطوير قرى الشركة 55 في الخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إنه في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «صنايعية مصر»، بالتعاون بين جامعتي الوادي الجديد وأسيوط، تم تنفيذ معسكر تشجير، في إطار مخطط تطوير قرى الشركة ٥٥ بالخارجة.

وأوضح أن الطلاب انتهوا من تشجير قرى الشركة بالأشجار المثمرة بمشاركة 35 طالبا وطالبة من طلاب كلية الزراعة، وتحت إشراف عدد من قيادات الجامعتين، إذ تمت زراعة 100 شتلة مانجو، أمام الوحدة المحلية لقرى الشركة بعد انكسار درجة الحرارة وعمل الاحتياطات اللازمة والتنبيه باستخدام طرق الري الحديث.

وذكر أنه جرى تنفيذ برنامج زيارات ميدانية للطلاب لمصنع الخزف ومجمع التمور ومتحف آثار الخارجة للتعرف على مقومات التنمية والاستثمار بالوادي الجديد.