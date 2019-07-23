شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف شرق» تتصدر الإسكندرية في «صكوك الأضاحي»: 444 صكًا بـ799.2 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ حاتم أبوبكر عبدالكريم سالم، مدير عام ادارة أوقاف شرق بالإسكندرية، تصدر إدارته الاسكندرية فيما يتعلق بتحصيل صكوك الأضاحي لهذا العام، حيث جاءت الإدارة في الصدارة متخطية 10 إدارات أخرى.

وقال «عبد الكريم»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن ادارة شرق نجحت في تحصيل 444 صكاً بقيمة 799 ألف و200 جنيه حيث يبلغ قيمة الصك الواحد 1800 جنيهاً .

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بدوره قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، إن المديرية نجحت في جمع 2.5 مليون جنيه من المتبرعين، حصيلة صكوك الأضاحي هذا العام في الأسكندرية مثمناً جهود مديري الإدارات العشرة والأئمة المشاركين في مشروع صكوك الأضاحي.

وأوضح أن الإسكندرية جاءت في المركز الثانى بعد القاهرة على مستوى الجمهورية بتجميع صكوك أضاحى بقيمة 2.5 مليون جنيه.

وقال الشيخ حسن عبد البصير، مدير عام الدعوة في المديرية، إن عملية توزيع لحوم الصكوك في الإسكندرية ستتم بشفافية مطلقة وفي المناطق الأكثر احتياجا ضمانا لوصول المساعدات إلى المحتاجين بالفعل.

وأشار إلى أن التوزيع سيتم بالتنسيق بين مديرية أوقاف الإسكندرية والمحافظة مشددا على عدالة التوزيع على الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك للمساهمة في التخفيف عن محدودي الدخل.