الإسكندرية تتسلم أول شاشة تفاعلية لجهاز حماية المستهلك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسلمت محافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أول شاشة تفاعلية لجهاز حماية المستهلك، كأول تجربة لها بمصر، لتلقي شكاوى المواطنين إلكترونيًا.
وأطلق الخدمة جهاز حماية المستهلك، برئاسة اللواء دكتور راضي عبدالمعطي، رئيس الجهاز، في مارس الماضي، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك، جاء ذلك بحضور أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبدالوهاب، السكرتير العام المساعد، وبعض أعضاء مجلس النواب.
وأعرب المحافظ عن سعادته في كون الإسكندرية أول محافظة على مستوى الجمهورية تتسلم هذه الشاشة التفاعلية، مشيدًا بالتجربة الرائدة.
وتعمل هذه الشاشات التفاعلية من خلال تزويدها ببرنامج كامل لتلقى الشكاوى وبثها إلكترونياً لغرفة جهاز حماية المستهلك لاتخاذ إجراءات حلها، وذلك من خلال دخول الشاكي على الموقع الإلكتروني واختيار اللغة المناسبة، ثم إدخال بيانات الشكوى، وبالضغط على مؤشر الإدخال يتم إرسال الشكوى إلكترونيا إلى غرفة عمليات ومركز الاتصال الرئيسي، ليتم إحالتها فورًا للمختص للتفاعل واتخاذ إجراءات الفحص والحل.
ومن المستهدف أن يتم وضع هذه الشاشات لاحقا بالمولات التجارية الكبرى والجامعات وأمام دواوين المحافظات والميادين العامة ومحطات القطارات والمطارات وغيرها من أماكن التجمعات، ليستفيد منها أكبر عدد من المستهلكين في حل مشكلاتهم وتوعيتهم.
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