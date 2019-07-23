مصر | "مصنع خراطيم ومخزن بويات"..الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق شبرامنت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصنع خراطيم ومخزن بويات"..الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق شبرامنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، في السيطرة على حريق شب داخل مصنع خراطيم كهرباء ومخزن بويات بمنطقة شبرامنت بنطاق مركز أبو النمرس، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة ووجود حريق بمصنع بمنطقة شبرامنت، بمركز أبو النمرس.

وعلى الفور انتقل العميد خالد المراكبي رئيس قسم الإطفاء والنقيب هوارى أحمد الضابط بالإدارة، وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتبين نشوب الحريق فى مصنع لإنتاج خراطيم الكهرباء وامتد لمخزن بويات مجاور له على مساحة 2000 متر، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي بأحد الوصلات بالمصنع، وراء إندلاع النيران، ويواصل قوات الحماية عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.