شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: ندعم مبادرات الشباب في مشروعات النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمقر وزارة البيئة، استكمالا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن منظومة النظافة الجديدة، لمواصلة التنسيق بين الوزارتين في تنفيذ منظومة النظافة الجديدة، خاصة فيما يخص دور وزارة التنمية المحلية في تنفيذ البنية التحتية اللازمة لتنفيذ تلك المنظومة بالمحافظات.

وتطرقت «فؤاد» خلال الاجتماع إلى أهمية دعم مبادرات الشباب الخاصة بمنظومة النظافة، وضرورة خلق فرص عمل في مجال إدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة المقبلة التي ستشهد تنفيذ العديد من المشروعات المتعددة في هذا المجال.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي على أهمية توعية المجتمع المدني بالمنظومة الجديدة للمخلفات ومراحلها المختلفة وعرض قصص نجاح الشباب المختلفة في مجال تدوير المخلفات.

وأشار شعراوي إلى أن تطبيق هذه المنظومة الجديدة يعتمد على تضافر كافة الجهود بين الدولة والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني، مشددا على ضرورة مساندة كافة المبادرات المجتمعية في هذا المجال ومنها «مجلس إدارة الشارع» و«صوتك مسموع» و«معاً لنرتقي»، مؤكدا على أهمية الدور الإيجابي للمواطن في تطبيق منظومة النظافة الجديدة لضمان نجاحها واستدامتها.

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في السياق نفسه، قام جهاز شؤون البيئة بالمنصورة بالتعاون مع الإدارة الزراعية والإدارات الفرعية بالقرى بتنفيذ برنامج عمل لتنفيذ حملات توعية للفلاحين حول طرق الاستفادة من المخلفات الزراعية للتأكيد على أهمية التدوير وعدم الحرق، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالبدء في حملات توعية استباقية في هذا المجال قبل بدء موسم حصاد الأرز.

وقام فريق التوعية بتنفيذ ندوة بالوحدة المحلية بمنشأة الجمال مركز منية النصر حول طرق التصدي لمكافحة تلوث الهواء وطرق الاستفادة من قش الأرز وأضرار الحرق المكشوف وجهود وزارة في الحد من تلوث الهواء.

كما قام فرع وزارة البيئة بمحافظة الشرقية بتنفيذ مجموعة من الأنشطة للتوعية بأهمية الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية قش الأرز، استعدادا لموسم حصاد محصول الأرز لهذا العام حيث تضمنت عددا من الندوات لحث المزارعين على الابتعاد عن الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وما يترتب على ذلك من غرامات، بالإضافة إلى توضيح أضرار الحرق المكشوف على الصحة العامة والبيئة وكيفية الاستفادة منه.

وقام فرع الشرقية بإعادة فحص المركبات المخالفة لقانون البيئة لإنهاء إجراءات التصالح مع المطابق منها حيث قامت اللجنة اليوم بإعادة فحص 11 سيارة تعمل بالسولار، حيث تبين مطابقة عدد 9 سيارات منها للحدود المسموح بها في قانون البيئة.

ونفذ فرع الشرقية ندوة بمقر الوحدة المحلية بالتلين مركز منيا القمح لتوعية الفلاحين بأضرار الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين وما يترتب عليه من تطبيق غرامات على المخالفين، كما تم خلال الندوات توضيح الفوائد الاقتصادية من استغلال قش الأرز.