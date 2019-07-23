شكرا لقرائتكم خبر عن «الإصلاحات» و«حياة كريمة» تتصدر مناقشات مؤتمر الشباب المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق المؤتمر الوطنى السابع للشباب فى العاصمة الإدارية الجديدة، فى الفترة من ٣٠ إلى ٣١ يوليو الجارى، بحضور ١٥٠٠ مدعو يمثلون كل فئات الشباب المصرى، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الدولة والأعمال وسفراء دول الاتحاد الإفريقى وممثلين لمؤسسات كبرى ومنظمات دولية.

وتتنوع أجندة المؤتمر- الذى يحضره شباب من الجامعات والأحزاب والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، والمبدعون والمبتكرون وآخرون يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الالكترونى للمؤتمر- لتناقش القضايا الوطنية بصبغة أكثر نضجًا عن سابقتها فى المؤتمرات لتشمل محاور إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وموازنة الدولة ٢٠١٩-٢٠٢٠، والإصلاحات الإدارية الهادفة لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلية «التحول الرقمى- التسويق الحكومى»، والمشروعات القومية وانعكاس ذلك على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة، فضلًا عن الإجراءات التى تتبعها الدولة مع المواطن الأكثر احتياجًا من خلال مبادرة «حياة كريمة»، والموقف المصرى من القضايا الإقليمية والدولية وانعكاساته على الوضع الداخلى.

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وتطرح هذه الموضوعات وتتم مناقشتها من خلال نموذج محاكاة الدولة المصرية والذى يحاكى فيه الشباب دور السلطتين التنفيذية والتشريعية وفى وجود تمثيل للشارع والأحزاب، كما يعقد خلال المؤتمر حفل تخريج الدفعة الأولى من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى، والذى يعد إحدى توصيات منتدى شباب العالم الأخير.

كما يشهد انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، الذى يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة فى تنفيذها، وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن سفراء لـ«حياة كريمة» من الشخصيات العامة والفنانين.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» فتح باب الأسئلة للمصريين فى جلسة «اسأل الرئيس»، من خلال الموقع الإلكترونى

askthepresident.net.

ويعد المؤتمر فرصة للتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة وشبابها، وبدأ عقب إطلاق مؤتمر الشباب فى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء فى أكتوبر ٢٠١٦، وانطلقت النسخة الأولى للمؤتمر فى القاهرة، ليمر بسلسلة من المؤتمرات، آخرها فى جامعة القاهرة فى يوليو ٢٠١٨.