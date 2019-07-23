شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تطلق خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الأوقاف خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل للراغبين في شراء صك الأوقاف.

ذكر بيان للوزارة، مساء الاثنين، أنه تم توصيل 15 صكًا خلال اليوم الأول من بدء الخدمة في محافظات القاهرة والغربية والدقهلية.

وبلغ إجمالي حصيلة مبيعات صكوك أضاحي وزارة الأوقاف 21 مليون 920 ألفا و400 جنيه حتى الآن.