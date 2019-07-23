شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مسائية لمحافظ الجيزة في حي الدقي لمتابعة أعمال التطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بمحيط منزل ومطلع كوبرى 6 أكتوبر وشارع الدقى وذلك خلال جولة تفقدية للوقوف على مستوى كفاءة العمل ومدى الالتزام بالجدول الزمني.

وخلال الجولة أبدى الأهالى من سكان المنطقة إعجابهم بأعمال التطوير وحرص أجهزة المحافظة على إزالة الأشجار القديمة والمتآكلة والتى كانت تتسبب في خسائر بممتلكات المقيمين بها وتقليم وتهذيب السليم منها للحفاظ عليها خاصة أن الكثير منها يرتبط ببداية بناء حى الدقى.

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ووجّه محافظ الجيزة مسؤولى حى الدقى ومديرية الطرق بالجيزة بضرورة الالتزام بتسليم الأعمال في المواعيد المحددة، مشدداً على مراعاة جودة الخامات المستخدمة في مختلف أعمال التطوير ودقة القياسات وتوحيد الألوان المستخدمة لطلاء واجهات المبانى للخروج بأفضل نتيجة تضمن الحفاظ على المظهر الحضارى وإضفاء اللمسة الجمالية على حى الدقى كونه إحدى الوجهات الحضارية للمحافظة.

كما وجه المحافظ بإزالة كافة الإشغالات بمناطق التطوير ورفع أي مواد قابلة للاشتعال بمخازن الحى وهيئة النظافة والتجميل أسفل منزل ومطلع كوبرى 6 أكتوبر ورفع مستوى النظافة بمحيطها وكشط طبقة الأسفلت المكونة لشارع الدقى وإعادة رصف الشارع وفقاً للمعاير الفنية السليمة (بدايةً بترميم الطريق ثم وضع طبقة RC ثم وضع طبقة الأسفلت السطحية) لضمان سلامة الطريق وكفاءة العمل به طيلة العمر الافتراضى له، وصيانة أعمدة الإنارة وإزالة الأكشاك بمحيط حديقة الأورمان على أن يتم تخصيص ممرات مؤهلة لعبور المارة وتوفير الإشارات المرورية اللازمة لتهدئة سرعة المركبات وإرشاد الطلاب وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بمحيطها.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء جمال عبدالرشيد، رئيس مدينة الجيزة، واللواء خالد المجايري، رئيس حي الدقي، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.