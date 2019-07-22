أخبار مصر | ننشر خريطة توزيع البطاقات المتكاملة على المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر خريطة توزيع البطاقات المتكاملة على المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم البدء فى تسليم بطاقة الخدمات المتكاملة لأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الاثنين، فى 11 محافظة هى "جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد ثم محافظات القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد ومن محافظات الدلتا الدقهلية ودمياط إلى جانب مرسى مطروح وأسوان".

ويتم بدء التوزيع في 7 محافظات هى بنى سويف وأسيوط والأقصر إلى جانب كفر الشيخ والقليوبية والإسكندرية من الأربعاء المقبل، كما يبدأ توزيع البطاقات فى محافظات سوهاج وقنا والغربية يوم الخميس 25 يوليو.

على أن يستكمل يوم الأحد بمحافظات المنوفية والفيوم، ثم محافظات الجيزة والشرقية يوم الاثنين 29 يوليو على أن يكون بداية توزيع البطاقات فى محافظتي القاهرة والبحيرة يوم الثلاثاء 30 يوليو.