"إنجي" تطلب الخلع: "بيتجوز عرفي كل أسبوع.. ومكسوف يخرج معايا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:
تقدمت "إنجي م." بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، تطلب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها: "بتاع ستات ومبيفكرش يخرج معايا بيقولي بتكسف".
وبحسب أوراق القضية، تعرّفت "إنجي" 29 سنة، على "ياسر. ع"، صاحب كافيه، منذ 4 سنوات، وتوطدت علاقتهما ثم تقدم لخطبتها وبعد أشهر قليلة تزوجا، وأنجبا طفلهما.
تقول الزوجة في أوراق الدعوى، إنها عاشت حياة سعيدة دون خلافات طوال الأشهر الأولى للزواج، وبمرور أيام الحمل والإنجاب استمرت السعادة والفرحة بينهما، لكنها لاحظت تغيب زوجها لأكثر من يومين أسبوعيًا دون السؤال عن طفله.
بعد كثرة غياب الزوج، نقل "ياسر" زوجته وطفله للعيش في منزل عائلته، وساءت حالتها أكثر بعدما طلب منها الزوج خدمة أسرته، لكنها رفضت وعادت إلى منزلها مطالبة إياه بالإنفاق على طفله، بحسب الدعوى.
الزوجة أضافت في أوراق القضية أنها ذهبت إلى محل عمله في أحد الأيام، وفوجئت به في وضع مخل مع سيدة أخرى، وعندما واجهته قال إن السيدة زوجته.
ذهب الزوج لمنزل أسرة "إنجي" للصلح، لكنها رفضت العودة إليه بعد علمها بكثرة زواجه العرفي الذي لا يستمر لأكثر من أسبوع.
ورفض "ياسر" تطليق "إنجي" وطردها من منزل الزوجية، فلجأت لمحكمة الأسرة تطلب الخلع من زوجها في الدعوى رقم 242 لسنة 2019 ومازالت منظورة أمام المحكمة.
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