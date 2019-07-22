شكرا لقرائتكم خبر عن قبل تسليمه بمدينة سوهاج.. انفجار خط مياه شرب جديد وغرق استراحة المحافظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انفجر خط مياه الشرب الرئيسى بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج، الكائن به استراحتا المحافظ، الدكتور أحمد الأنصاري، ومدير الأمن، اللواء هشام الشافعى، قبل إستلامه من جانب مقاول الشركة المكلفة بتنفيذه، وبعد أيام قليلة من تنفيذ أعمال الرصف بالشارع الحيوى بالمحافظة، مما تسبب في غرق شارع الجمهورية بالكامل، والشوارع المتفرعة منه، ودخول المياه إلى إستراحة المحافظ .

وأعلنت محافظة سوهاج، حالة الطوارئ القصوى عقب انفجار الخط الذي جرى الانتهاء من تركيبه منذ أيام قليلة بقطر 28 بوصة، ودفعت بسيارات كسح لشفط المياه من الشوارع، كما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، والوحدة المحلية لحى شرق مدينة سوهاج، بمعداتها لإصلاح الخط، وحولت أجهزة الأمن وإدارة المرور خطوط سير السيارات إلى محاور بديلة، فيما تسبب الإنفجار في حدوث هبوط أرضى بالشارع، وتدمير لطبقة الرصف الجديدة التي تم تنفيذها عقب تركيب الخط، وقبل تنفيذ أعمال التشغيل التجريبى له بتكلفة زادت على مليون جنيه، وأغرقت المياه عدد من الشوارع الهامة المتفرعة من شارع الجمهورية، ومنها شارع الكاشف، وشارع خلف النادى البحرى، وأغرقت مداخل الأبراج والعمارات السكنية، مما أحدث حالة غضب عارمة بين أهالى المحافظة الذين شنوا هجوما شديدا على المحافظ، والمسئولين من خلال صفحاتهم وحساباتهم على وسائل التواصل الإجتماعى، مطالبين بالتحقيق معهم، باعتبار الواقعة صورا من أشكال الفساد، وإهدار المال العام.

وقال مصدر بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لـ«المصري اليوم» أن الخط يتبع تنفيذه للشركة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وأن الخط في مرحلة تشغيل تجريبى، وأن المحافظة نفذت أعمال رصف للشارع بالكامل قبل الإنتهاء من أعمال التشغيل التجريبى للخط وهذا الأمر يعد مخالفا، لأنه يجب تنفيذ أعمال الرصف عقب الإنتهاء من إختبار الخط، وتأكيد الشركة المنفذة على صلاحيته للتشغيل.