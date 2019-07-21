أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تطلق "أوسكار الإبداع الأفريقي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تطلق "أوسكار الإبداع الأفريقي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي عن إطلاق أوسكار الإبداع الافريقي، والذي تنظمه الوزارة من خلال الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بمشاركة الشباب المبدع من دول القارة الأفريقية، تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وفي إطار أسوان عاصمة الشباب الافريقي، وذلك خلال الفترة من ١ إلى 10 من سبتمبر القادم.

ويهدف أوسكار الإبداع الافريقي إلي استثمار طاقات وإبداعات الشباب الافريقي من مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد الافريقي، وابراز المواهب الشبابية في مختلف المجالات وتشجيعها، وتوطيد العلاقات بين الدول الافريقية من خلال الشباب والفنون باعتبارها أسرع وسيلة للتواصل والتقارب بين الشعوب.

كما يهدف الأوسكار الي اثراء روح التنافس بين الشباب الافريقي في مجالات الإبداع المختلفة، والاهتمام بتفعيل الانشطة الفنية والثقافية لدي شباب الدول الافريقية.

ويتنافس الشباب الافريقي خلال فعاليات الأوسكار في مجالات الأفلام القصيرة، وأفلام الانيميشن، والموسيقى والغناء، والعزف الفردي، والتصوير الفوتوغرافي، التصوير والرسم، وأعمال الكاريكاتير، بالإضافة إلى الأشغال الفنية، وتشمل لجان تحكيم مجالات الأوسكار كوكبة من المتخصصين والأساتذة والخبراء في المجالات السابقة.