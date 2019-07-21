شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: «الجزيرة» ضُبطت متلبسة بالكذب في الأزمة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه ليس هناك أي موقف مسبق من أي لون كان، حتى أن المجلس لا يمكن أن يعرف ماذا سينشر غدا في الصحف المصرية، وأن كل صور الرقابة في مصر رقابة بعيدة كل البعد عن النشر.

وتابع مكرم، خلال لقائه بعدد من رؤساء تحرير الصحف الإفريقية: «نحن كجهاز للدولة نرصد كل ما يتعلق بمصر سواء في الداخل والخارج».

وردا على سؤال لصحفي أفريقي حول قناة الجزيرة وما تبثه عن مصر، قال رئيس «الأعلى للإعلام»: «بخصوص قناة الجزيرة اسأل أي أحد في الشارع إذا كان يستمع لها أو يهتم بها، لقد سقطت تماما في مصر وليس لها مستعمين، يمكن قبل ذلك نعم كانت محطة مسموعة من المصريين ومعظم العرب عندما كانت معظم الأخبار المهمة تنشر في الخارج وليس في الداخل، فضلا عن أنها ضبطت متلبسة بالكذب في الأزمة الأخيرة».