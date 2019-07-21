مصر | ضبط منتحل صفة أخصائي علاج طبيعي يعالج المرضى مقابل 350 جنيها بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط منتحل صفة أخصائي علاج طبيعي يعالج المرضى مقابل 350 جنيها بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط في قبضة أجهزة الأمن حاصل على دبلوم بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مُنتحلًا صفة "أخصائي علاج طبيعي" بزعم علاجهم في الإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية قيام حاصل على دبلوم، مقيم بالقاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مُنتحلًا صفة أخصائي علاج طبيعي على خلاف الحقيقة، مُتخذًا شقة كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وتجهيزها مركزا طبيا لعلاج أمراض الظهر والغضروف، واستقباله راغبي العلاج مقابل الحصول على مبلغ 350 جنيها من كل حالة مرضية.

كما أمكن التوصل لأحد المترددين على المركز، صياد، 61 سنة، مقيم بالبحيرة، وقرر أنه لم يتعافَ وزادت حالته سوءا لقيام المذكور باتباع طرق بدائية لعلاجه وتوقيع الكشف عليه باستخدام قطعة من الخشب ومياه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتهم، وبحوزته كارنيهين مصطنعين مدون بهما أخصائي علاج طبيعي في آلام الظهر والغضروف - قطعتين خشبيتين تستخدم في علاج المترددين- مجموعة من الكروت المطبوعة مدون عليها اسمه تستخدم في الدعاية.

وبمواجهته اعترف بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، واتخذت الإجراءات القانونية.