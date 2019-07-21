شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تعتمد المواصفات الفنية لـ 1300 عربة سكة حديد.. والتصنيع سبتمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وفد شركة «ترانسماش هولدينج» والسكك الحديدية الروسية، الأحد، لمتابعة تنفيذ عقد تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب وبحث التعاون في مجال السكة الحديد، بحصور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

استعرض الوزير الخطوات التنفيذية للصفقة «الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية»، حيث اعتمدت الهيئة المواصفات الفنية للعربتين النموذج واللتان سيتم تصنيعهما بحلول سبتمبر، وسيتم إرسال الأولى إلى المجر ليتم اختبارها والحصول على شهادة الأمان الأوروبية، والنموذج الآخر سيتم إرساله لمصر لإختباره بخطوط الهيئة تمهيدا لتوريد أول دفعة من العربات بعد إنهاء الاختبارات على الشبكة، وفقا للجدول الزمني.

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استعرض مسئولو الشركة خطة الشركة لتوريد العربات بواقع 650 عربة من المجر و500 عربة من روسيا و150عربة يتم توريدهم من مصر تحت إشراف كامل من الشركة عن طريق إنشاء مصنع لعربات السكك الحديدية في مصر، وسيكون مختصا أيضا بأعمال الصيانة والعمرات الخاصة بالعربات ضمن خطة الشركة الخاصة بتوطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة إلى العاملين والفنيين والمهندسين المصريين.

تباحث الوزير مع مسئولي السكك الحديدية الروسية حول التعاون مع سكك حديد مصر في مجال قطاعات السكك الحديدية «البنية التحتية، الوحدات المتحركة، الورش، الخطوط الجديدة، صيانة عربات وجرارات الاسطول الحالي».

جرى الاتفاق على قيام وفد السكك الحديدية الروسية بزيارة مقر هيئة سكك حديد مصر وعقد لقاءات مكثفة مع رئيس وقيادات السكك الحديدية لبحث وتحديد مجالات التعاون وفقا لاحتياجات سكك حديد مصر، مع التباحث حول إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين شاملة كافة أوجه التعاون التي سيتم الاتفاق عليها.