شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: جراج روكسي إنجاز كبير في عهد السيسي.. و«الملاكي» بـ15 جنيهًا لأول ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن جراج روكسي أول جراج زكي إليكتروني بالشرق الأوسط، ويعد إنجازا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يضاف لإنجازات الرئيس لرؤية مصر الحديثة 2030، بالتعاون بين وزارت الإسكان والإنتاج الحربي وشركة المقاولون العرب.

وأضاف المحافظ أن الجراج يتزامن مع احتفالات المحافظة الـ1050، ويعمل بنظام ميكانيكي بالكامل مع إدارته أوتوماتيكيًا، ويعمل بنظام حق الانتفاع B.O.T وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية.

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وأوضح عبدالعال أن المرحلة الأولى التي تم افتتاحها اليوم تتسع لـ908 سيارات، كما أن الجراج بمرحلتيه يتسع لـ1750 سيارة، ويقام على 4 طوابق تحت الأرض على مساحة 10 آلاف م2.

وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى للجراج 245 مليون جنيه تقريبا، كما تبلغ تكلفة ركن السيارة الملاكي 15 جنيها لأول ساعة، وتم منع الميكروباص والأتوبيس والمينى باص من الانتظار به.

كما يوفر الجراج امتيازات لسكان العمارات المطلة على المشروع لمنع انتظار سياراتهم بالشوارع، ويوفر الجراج 8 مداخل ومخارج للسيارات.

ومن مميزات الجراج أنه لا استخدام للعنصر البشري فكل شيء يعمل بشكل آلي، كما أنه يحافظ على السيارة من العوامل الجوية، وبه أعلى نظام أمان لمنع الحريق ويتكون من أسانسير لصعود وإنزال السيارة ويعمل الروبوت عل سحب السيارة لأعلى أو لأسفل و يستغرق زمن الرحلة دخول وخروج 3 دقائق فقط.