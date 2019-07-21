أخبار مصر | شيخ الأزهر يعود إلى أرض الوطن بعد رحلته العلاجية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيخ الأزهر يعود إلى أرض الوطن بعد رحلته العلاجية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل إلى أرض الوطن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بعد رحلة علاجية بناءً على نصيحة الأطباء المعالجين، استغرقت أكثر من أسبوعين، قام فضيلته خلالها بإجراء فحوصات طبية على العمود الفقري وعملية جراحية ناجحة في العين.

وكان في استقباله فى مطار القاهرة وفدًا رفيع المستوى من قيادات الأزهر الشريف، حيث تواجد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، و الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، و الدكتور إسماعيل الحداد، أمين عام المجلس الأعلى للأزهر، و مؤمن متولي، أمين عام جامعة الأزهر، و دغش محمد، مدير قطاع مكتب شيخ الأزهر، وأعضاء المكتب الفني لفضيلة الإمام الأكبر.

وكان شيخ الأزهر قد غادر الوطن في الثاني عشر من شهر يوليو الجاري لإجراء فحوصات طبية في ألمانيا على العمود الفقري ثم أتبعها إجراء جراحة في العين في باريس.