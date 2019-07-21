مصر | "مسجلين خطر".. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على فتاة معاقة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مسجلين خطر".. تفاصيل جديدة في واقعة الاعتداء على فتاة معاقة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر مطلع، في واقعة اعتداء شابين على فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة، واستدراجها لمشتل بشارع البحر الأعظم بالجيزة لاغتصابها في عقدها الثاني من عمرها، أن الشابين يدعوا "محمد"عاطل ويبلغ من العمر 30 عامًا، والآخر "عبد الغني" ويبلغ من العمر 20 عامًا.

وأفاد المصدر، أن الشابين مسجلا خطر، وحاولوا خطفها من الشارع للاعتداء عليها جنسيًا، وكشفت كاميرات المراقبة الموجودة بالمحال، أن الفتاة كانت في الشارع بمفردها وجاء الشابين وحاولوا استدراجها، نتيجة لقصرها الذهني وعدم فهمها، فشاهد أحد المواطنين الواقعة وذهب على الفور لإبلاغ الشرطة.

وفور الإبلاغ انطلق المقدم مصطفى كمال بصحبة يوسف طارق معاون المباحث، إلى مكان البلاغ، وعقب مشاهدة المتهمين لقوات الشرطة حاول الاثنان الهرب وقفز أحدهما في النيل محاولا الهرب من الشرطة فلقى مصرعه غرقا، وتمكنت القوات تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، من القبض على المتهم الثاني، واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني الذى لقى مصرعه غرقا.

وأمر اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى انتقلت إلى مكان الواقعة.