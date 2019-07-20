مصر | "بيجي كل أسبوعين".. مفاجآت حول العثور على جثة لواء شرطة سابق بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بيجي كل أسبوعين".. مفاجآت حول العثور على جثة لواء شرطة سابق بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة عن مفاجآت جديدة حول العثور على جثة لواء سابق بالمعاش داخل الاستراحة الخاصة به، بمنطقة الهرم، وتبين أنه يدعي " عزت. أ"، ولديه ولدين وأصل إقامته محافظة البحيرة، ولديه شركة خاصة به بنطاق قسم شرطة الهرم، ويحضر إليها كل أسبوعين.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أن المجني عليه متخذ غرفة بالمخزن الخاص بالشركة ملكه، كـ "استراحة" له ليقيم بها حال تواجده بالشركة، مشيرا أنه بعد صلاته الخليج 365، وجلوسه بالاستراحة خاصته، وتأخره، ذهب إليه أحد العاملين بالشركة، ليجده جثة هامدة وغارقا في دمائه.

وأوضح المصدر ذاته أنه بعد إبلاغ الشرطة، وحضور قوة أمنية لمكان البلاغ، وبفحص الجثة تبين إصابة المجني عليه بتهشم بالرأس إثر ضربه بآلة حادة على رأسه، كما تبين سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وحافظة نقوده.

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ويكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة لواء شرطة بالمعاش، داخل الاستراحة الخاصة به، بنطاق قسم شرطة الهرم.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل استراحة بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، وعثر على جثة لواء شرطة سابق بالمعاش، مقتولا إثر التعدي عليه بالضرب على رأسه بآلة حادة.

ويجري رجال المباحث معاينة الجثة، وشركة المجني عليه، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.