شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة السبت.. الشأن المحلي يتصدر اهتمامات وعناوين صحف القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم السبت، عددا من قضايا الشأن المحلي.

الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام)، إن مصر اتفقت مع منظمة الأمم المتحدة للنتمية الصناعية (اليونيدو) على وضع خطة لتوطين الصناعات الحديثة وتطوير الصناعة المصرية بالاستفادة مما تمتلكه المنظمة من خبرات في هذا المجال، وذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء جيوفاناتشيليه مديرة المكتب الإقليمى وممثلة اليونيدو في مصر.

وأضافت أن مدبولي أكد أن الحكومة تولى ملف تحديث الصناعة اهتماما خاصا حيث تم ادراجه ضمن برنامج تحفيز الصادرات الهندسية وصناعة السيارات والمنسوجات وغيرها من القطاعات التي تمتلك فيها مصر مميزات نسبية.

وأكدت الصحيفة أن مديرة المكتب الإقليمى لليونيدو أشارت إلى اهتمام المنظمة بالتعاون مع مصر في دعم وتطوير الصناعة والحرص على صياغة برنامج عمل مع الحكومة المصرية لتدشين هذه التعاون .

وفي موضوع آخر، أشارت (الأهرام) إلى أن رئيس مجلس الوزراء بحث في اجتماع ضم عددا من الوزراء والمحافظين تخصيص مقار بأسواق الجملة لمصلحة جهاز الخدمة الوطنية لتسويق منتجاته من الخضراوات والفواكة واللحوم والأسماك وغيرها من المنتجات وتوفير أماكن لإقامة ثلاجات التخزين للاسهام في توافر هذه السلع وضبط اسعارها.

وحول تنسيق الجامعات للطلبة الناجحين في الثانوية العامة، ذكرت (الأهرام) أن معامل الحاسب الألى بمختلف الجامعات الحكومية ستبدأ غدا استقبال طلاب المرحلة الأولي للتنسيق والبالغ عددهم 143 الفا و313 طالبا منهم 30 ألفا و152 طالبا بالشعبة العلمية و14 ألفا و690 بالهندسية و98 الفا و471 بالأدبية بحد ادنى 398 درجة بنسبة 97.07% للعلوم و389.5 درجة بنسبة 95% للرياضيات و328 درجة بنسبة 80% للادبى وذلك دون التقيد بشرائح للمجاميع لتسجيل رغباتهم الكترونيا هذه المرحلة 5 أيام.

وأبرزت الصحيفة حفل ختام بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم الذي أقيم على استاد القاهرة أمس، واصفة الحفل بأنه يوم تاريخي. ومشيرة إلى نجاح البطولة تحقق بفضل الدفعة القوية من القيادة السياسية والدعم الكبير من مختلف أجهزة الدولة وشباب المتطوعين واللجان التنطيمية، وحرصت اللجنة المنظمة على ان يكون الحفل مزيجا من الفنون الافريقية والمصرية في تأكيد على عمق الارتباط بالقارة وأبنائها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وقبل أن تطوي البطولة في نسختها الـ 32 صفحتها الأخيرة أمس بالمباراة النهائية بين السنغال والجزائر حرصت صحيفة (جارديان) البريطانية على إلقاء الضوء على المدربين طرفى النهائي جمال بلماضى الجزائرى واليو سيسيه السنغالي، وكتبت تحت عنوان كاس الأمم صنعت مدربين يمثلان المستقبل.

وأشارت إلى أن كلا منهما التقى الأخر في دور المجموعات نظرا لوجودهما في المجموعة نفسها حيث كانت الغلبة من نصيب محاربي الصحراء بنتيجة هدف للاشى.

وفي الشأن الدولي، ذكرت «الأهرام» أن الحرس الثورى الإيراني أعلن أمس أنه سينشر صورا التقطتها الطائرة الإيرانية بدون طيار التي تؤكد واشنطن أنها اسقطتها فوق مضيق هرمز بعد تهديدها إحدى سفنها الحربية.

وأضافت أن الحرس الثوري أكد أن اللقطات صورتها الطائرة بدون طيار من المدمرة الأمريكية هي وثيقة سنكشفها للرأي العام العالمي لإثبات عدم صحة الإدعاءات الأمريكية بخصوص اسقاط الطائرة الإيرانية والتي كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن أن سفينة الانزال الأمريكية (بوكسر) دمرت طائرة بدون طيار إيرانية اقتربت منها في مضيق هرمز.



أخبار اليوم:

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من جانبها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة يراجع مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد تمهيدا لاصداره.

وأوضحت أن القانون تضمن عددا من المزايا لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم في مقدمتها وضع حد أدنى للمعاش لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لاجر الاشتراك التأمينى وزيادة المعاشات وفقا لنسب التضخم بحد أقصى 15% سنويا مع زيادة سن الخروج إلى المعاش إلى 65 سنة .

وأشارت إلى أن القانون نص، أيضا، على إنشاء صندوق مالي واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية.

وفي شأن ثان، ذكرت (أخبار اليوم) أن المجلس الأعلي للجامعات ارجأ تحديد أعداد المقبولين بالجامعات انتظارا لانتهاء المرحلة الأولى من التنسيق التي تبدا غدا لنحو 143 الف طالب وطالبة للوقوف بشكل مفصل على اعداد المتقدمين ورغباتهم.

وأكدت أن المجلس الأعلي شكل لجنة برئاسة وزير التعليم العالي ورؤساء عدد من الجامعات تتولى تحديد الأعداد التي سيتم قبولها بأقسام الكليات المختلفة مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للكليات واحتياجات السوق وخاصة من خريجى الطب.

وأشارت إلى أن تأجيل قرار تحديد أعداد المقبولين بالجامعات جاء بعد أن أظهرت النتائج حصول 50 ألف طالب وطالبة على مجموع 95% فاكثر وحصول 65% من إجمالى طلبة الثانوية العاملة على 85%، كما أظهرت النتائج ان 50% من طلاب شعبة العلوم حصلوا على مجموع 90% فأكثر و25% من طلاب شعبة الرياضيات حصلوا على مجموع 95%.

وفي موضوع آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن وزارة التضامن الاجتماعى تصدر بعد غد 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة بمكاتب البريد في محافظات جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد تليها محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد ثم محافظات الدقهلية ودمياط ومرسى مطروح وأسوان.

وأضافت أن البطاقات تتضمن خدمات الرعاية الصحية والتعليم والعمل والإعفاء الجمركى على السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية؛ إضافة إلى تخفيضات على استخدام وسائل النقل واشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية والدخول مجانا للمتاحف والمناطق الأثرية.

وفي الشأن الدولي، ذكرت (أخبار اليوم) أنه تقرر تأجيل الاجتماع الذي كانت ستعقده قوى الحرية والتغيير السودانية والمجلس العسكري الانتقالى أمس الجمعة للتوقيع على المرسوم الدستوري، وطالب تجمع القوى المدنية باكمال النواقص والثغرات في الاتفاق السياسي الذي وقعه الطرفان.



الجمهورية:

بدورها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن وزارة المالية طالبت ممثليها في الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد المقررة لضمان سرعة حصر ومراجعة أصول الدولة غير المستغلة المملوكة للوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها في ضوء قرار مجلس الوزراء.

وأضافت الصحيفة أن الوزارة شددت على متابعة أعداد بيان بأصول الدولة على نهر النيل ومعرفة القيمة الإيجارية لها والمتأخرات المستحقة مراجعة كل العقود المبرمة بين الوزارات والمحافظات والجهات المستاجرة والتأكد من تعديلها وفقا للقيمة السوقية الحالية وتحصيل المتاخرات المستحقة وانفاذ احكام المتكين الصادرة لصالح الوزارات والمحافظات.

وحول موسم الحج، أشارت (الجمهورية) إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت وصول الفوج الأول من حجاج مصر أمس الجمعة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة.

ونقلت عن رئيس المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة حاتم بن جعفر بالى وعدد من أعضاء المؤسسة كانوا في استقبال الوفد المصرى بباقات الورود واطباق متنوعة من التمور والحلويات إضافة إلى عبوات ماء زمزم ثم استقلوا الحافلات متجهين إلى المساكن المعدة لهم دون حمل أي أمتعة أو القيام بأى إجراءات أخرى، وأعربت البعثة المصرية عن خالص شكرها الجزيل لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولى العهد على ما تقدمه من خدمات جليلة وعظيمة ملموسة لضيوف بين الله الحرام زوار المدينة المنورة.