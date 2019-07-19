شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عاطل أشعل النيران بمنزل أسرته بالإسكندرية لرفضهم إعطاءه أموالًا لشراء مخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط قسم شرطة ثان الرمل من ضبط عاطل أشعل النيران فى منزل أسرته لرفضهم إعطاءه أموالا لشراء المخدرات.

تلقى قسم شرطة ثان الرمل بلاغاً يفيد بنشوب حريق بشقة بشارع 31 بعزبة سكينة، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص نشوب حريق بالشقة المشار إليها، ما أسفر عن احتراق محتويات الشقة بالكامل، وإصابة قاطنيها "إبراهيم.م.ح.ع" 69 عاما، عامل حرفي، وزوجته "كريمة.ي.م" 55 سنة، ربة منزل باختناق دون أي حروق.

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جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتلقى المصابون العلاج اللازم داخل سيارة الإسعاف بموقع الحادث.

وأمام المقدم ياسر القطان، رئيس مباحث القسم، قرر صاحب الشقة أن نجله "حسن.أ.م.ح" 25 عاما، عاطل، مقيم بذات العنوان، أشعل النيران بالشقة باستخدام البنزين لرفضهم إعطاءه مبلغا ماليا لإدمانه تعاطي المواد المخدرة ثم لاذ بالفرار.

وعلى الفور أعد «القطان» كمينا سرياً للمتهم بأماكن تردده وتمكن من ضبطه.

تحرر المحضر رقم 6319 لسنة 2019 إداري قسم شرطة ثان الرمل، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الحريق العمد.