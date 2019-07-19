شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن حصيلة تظلمات طلاب الثانوية المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وصول عدد تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، إلى 43610 تظلمات خلال الثلاثة أيام الأولى من تلقي التظلمات.

وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن إجمالي عدد كراسات الامتحان المتظلم من نتائجها في الدور الأول 131920 كراسة امتحان.

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وأوضح «عبدالحكم» أن العدد الكبير للتظلمات بسبب ارتفاع المجاميع هذا العام وارتفاع الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى من التنسيق، مشيرًا إلى أن الطلبة يسعون للحصول على درجة أو نصف درجة للوصول إلى كليات القمة.

وأوضح «عبدالحكم» أن عدد التظلمات الخاصة بامتحان اللغة العربية بلغ 26674 تظلما، كما بلغ عدد التظلمات الخاصة بامتحان الجغرافيا 2589 تظلما، وبلغ عدد التظلمات الخاصة بامتحان الجيولوجيا 22092 تظلما حتى الآن.

كانت الوزارة قد فتحت باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء الماضي 16 يوليو 2019 ويستمر لمدة (ثلاثين يومًا).