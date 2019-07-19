شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..صلاة جنازة زوجة الكاتب الراحل إبراهيم سعدة من مسجد الشرطة بـ6أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نيفين إبراهيم سعدة، ابنة الكاتب الراحل إبراهيم سعدة، إن صلاة الجنازة على والدتها ستقام بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر .

وكتبت ابنة الراحل إبراهيم سعدة عبر "فيس بوك" :" يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" ، توفت إلي رحمة الله والدتي الحبيبة نادين وصلاة الجنازة غداً من جامع الشرطة في ٦ اكتوبر بعد صلاة العصر ".



نجلة إبراهيم سعدة

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وتوفيت اليوم الخميس، زوجة الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الأخبار الأسبق، غرقًا أثناء السباحة على شاطئ إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى.

ولقيت الراحلة نادين روبن بولى وهى سويسرية الأصل، وفى عقدها السابع، مصرعها أثناء سباحتها، بعد محاولة فاشلة من أحد البحارة لإنقاذها، ليتم إخراجها ونقلها إلى مستشفى الضبعة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل ذهابها للمستشفى، وهى الآن فى طريقها إلى القاهرة.ولم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة أو مراسم الدفن، نظرا لتواجد ابنتها نيفين، فى فرنسا حاليًا.