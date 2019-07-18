شكرا لقرائتكم خبر عن «طب سوهاج» تحتفل بشفاء 18 طفلًا من فيروس «سي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل قسم طب الأطفال بكلية الطب بجامعة سوهاج، الخميس، بانتهاء فترة علاج ١٨ طفلًا من فيروس «c»، وشفائهم من المرض.

وشهد الحفل الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعمانى، عميد كلية الطب بالجامعة، بحضور الدكتور خالد قابيل، ‬المدير التنفيذي للجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد،‫ والدكتور مصطفى أبوسديرة، رئيس قسم الأطفال، والدكتور حمدي سعد، مدير المستشفى الجامعي، وعدد من الأطفال وأسرهم. ‬

وقال رئيس جامعة سوهاج، إنه تم علاج ١٨ طفلًا بالمجان كمرحلة أولى على مدار ٣ شهور، من خلال ‬التعاون بين الجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد، ومركز علاج الأطفال المصابين بفيروس «سي»، داخل المستشفى الجامعي، معربًا عن سعادته بتنفيذ تلك المبادرة داخل الجامعة، ومشيدًا بدور الدولة المصرية في القضاء على فيروس «c» من خلال حملة ١٠٠ مليون صحة.

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وأكد عزيز أن الجامعة تعمل على توفير كل الإمكانيات المتاحة من أجل خدمة المجتمع، والحفاظ على صحة المواطنين.

وقال الدكتور حسان النعماني، عميد الكلية، إن قسم الأطفال يعد من الأقسام المتميزة داخل كلية الطب، والذي يقوم بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأطفال من مختلف محافظات الصعيد، وتعمل إدارة الجامعة على تطوير وتقديم الدعم لوحداته المختلفة، من أجل تحسين وتطوير العمل بداخله لخدمة المرضى المترددين عليه، موضحا أن وحدة علاج الأطفال المصابين بفيروس «c» داخل المستشفى الجامعي تستقبل الأطفال يومين في الأسبوع، يومى الأحد والأربعاء، وذلك للكشف عليهم وصرف العلاج وإجراء التحاليل اللازمة مجاناً، حيث إن تكلفة علاج الطفل الواحد تتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه.

وتحدث الدكتور خالد قابيل، المدير التنفيذى للجمعية المصرية لرعاية مرضى الكبد، عن مرض فيروس «c» وكيفية اكتشافه والوقاية منه، إلى جانب معرفة كيفية الحفاظ على الكبد وطرق العلاج، بهدف تعليم الأطفال كيفية الحفاظ على صحتهم، وتجنبهم الإصابة بهذا المرض، وأيضًا توعية الأهالي بطرق التعامل مع أطفالهم المرضى.

وتم خلال الحفل تسليم الأطفال حقائب تحتوي على بعض المستلزمات الشخصية لتعليمهم طرق الوقاية من فيروس «سي»، وتجنبهم الإصابة بهذا المرض.