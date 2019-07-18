شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبدالحميد: تنظيم بطولة الأمم الأفريقية فوق الرائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إنه يّشعر بالفخر الشديد مع قرب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية بقدرة مصر على استضافتها بهذا الشكل الرائع والتي ستنتهي غدًا عقب مباراة منتخب الجزائر أمام السنغال، مؤكدًا أن التنظيم كان فوق الرائع وظهور مشرف للدولة المصرية في هذا المحفل الرياضي الهام.

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وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، على قناة "TeN"، أن بطولة كأس الامم الأفريقية تُعد الثالثة من حيث الجماهيرية والأهمية على مستوى العالم، بعد كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية، ويتابعها مليارات من المشاهدين سواء الحاضرين أمام الشاشات أو الموجودين داخل الاستادات.

وأوضح الإعلامي، أن هناك إشادات كبيرة لمصر والقيادة المصرية والحكومة على التنظيم الهائل للبطولة، آخرها كانت من الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الذي يتواجد في مصر في أول زيارة خارجية له منذ توليه الرئاسة بشكل مؤقت.

وتابع: "ربما كان من قبيل المصادفة أيضًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول زيارة له فور توليه الرئاسة كانت للجزائر ".