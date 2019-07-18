رئيس "النواب" يؤكد حرص مصر على تدعيم علاقاتها مع أوغندا وأشقائها بأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي وميرا ابراهيم:

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، حرص مصر على تدعيم علاقاتها مع أشقائها من الدول الأفريقية، خاصة في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.

وقال عبد العال، إن القارة الأفريقية غنية بكوادرها البشرية ومواردها الطبيعية، والتي تتيح الاكتفاء الذاتي لأبناء القارة إذا أُحسن استغلالها.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور علي عبدالعال لرئيس البرلمان الأوغندي السيدة ريبيكا اليتوالا كاداجا والوفد المرافق لها.

واستهل رئيس مجلس النواب اللقاء بالتأكيد على العلاقات التاريخية مع أوغندا، والحرص على تطويرها في المجالات كافة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين المصري والأوغندي.

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وشدد الدكتور عبد العال، على أن هناك آفاقا رحبة لتطوير تلك العلاقات، ليس فقط على المستوى البرلماني، وإنما في العديد من المجالات الإستراتيجية الأخرى التي تخدم المصالح الحيوية لكلا البلدين، ومنها مشروعات البنية الأساسية، والأمن الغذائي، والكهرباء، والنقل البحري، وتدريب الكوادر البشرية.

وأكد ضرورة تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين والعمل على تذليل العقبات في هذا المجال، لا سيما في ظل حرص العديد من الشركات المصرية على الاستثمار في أوغندا.

من جانبها، أعربت السيدة رئيسة البرلمان الأوغندي عن تقدريها الشديد لحسن الاستقبال والبرنامج المُعد لزيارتها، وأكدت أن أوغندا كدولة تُعوِل كثيراً على الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي في تحقيق الكثير من أجل أبناء القارة الأفريقية.

وأثنت على الدعم الذي تقدمه مصر لأوغندا في الكثير من المجالات، وخاصة ما يتعلق بتدريب الكوادر البشرية، وقالت إن هذه اللقاءات البرلمانية تكتسب أهمية كبيرة بالنظر إلى أنها تمثل رافداً مهماً لدعم الجهود المبذولة على المستوى الحكومي بين البلدين.