شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية تحذر من استغلال بعض شركات السياحة وإصدار تأشيرات حج مزورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، المواطنين المصريين، من عمليات النصب التي تقوم بها بعض شركات السياحة، واستغلال موسم الحج والتلاعب في التأشيرات بإصدار تأشيرات مزورة.

وجاء في بيان السفارة السعودية، الخميس: «نظرًا لقيام بعض الشركات غير المُرخص لها باستغلال موسم الحج والتلاعب في التأشيرات بإصدار تأشيرات مزورة غير نظامية، فإن سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، وحماية للمواطنين المصريين الكرام تُحَّذِر من عمليات النصب التي تقوم بها تلك الشركات، ومخالفتها للأنظمة المتبعة، الأمر الذي يُعَرِّض حاملي هذه التأشيرات المزورة للحظر من دخول المملكة».

وأضاف البيان: «علمًا بأنه يمكن للمواطنين الكرام التأكد من موثوقية الشركات والمكاتب المعتمدة عبر القنوات النظامية في إطار التنسيق القائم بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية».