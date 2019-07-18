شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اللواء «أبو مسلم» شقيق المخرج خالد يوسف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي اللواء أبو مسلم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وشقيق المخرج خالد يوسف، الخميس، بعد صراع مرير مع المرض خلال الفترة الماضية.

من المقرر أن يتم دفن جثمان «أبو مسلم»، غدًا الجمعة، انتظارًا لإعداد الترتيبات اللازمة للجنازة والعزاء بمسقط رأس العائلة، بقرية «تصفا»، مركز كفرشكر.

ولم يتم الإعلان حتي الآن عن مشاركة المخرج والنائب خالد يوسف في الجنازة والعزاء، نظرًا لوجوده خارج البلاد.