مصر | "كانوا بينقبوا عن الآثار".. القبض على 3 أشخاص بالدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كانوا بينقبوا عن الآثار".. القبض على 3 أشخاص بالدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (ثلاثة أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات غير المأهولة الكائنة بدائرة القسم "ملك والد أحدهم"، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها 4 متر بعمق 6 متر- العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التنقيب).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.